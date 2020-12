Nell'ultima sessione di mercato il Wolverhampton ha investito 40 milioni di euro per portare in Inghilterra Fabio Silva, classe 2002 preso dal Porto. A distanza di mesi, il portoghese ha svelato un retroscena in chave Juve: "In passato avevano provato a prendermi anche i bianconeri e il Milan - sono le parole riportate da Tuttosport - Avevo avuto la possibilità di andare a giocare in Serie A ma non si è concretizzata. Mai dire mai nella vita, magari in futuro...". Anche perché il suo idolo gioca proprio in Italia, e a Torino lo conoscono bene: "Cristiano Ronaldo è un mito assoluto. Mi ispiro a lui a 360°. Lo ammiro molto per la sua classe e per la sua forza di volontà. Per me sarebbe un sogno incontrarlo e poter giocare al suo fianco".