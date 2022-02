Il centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Wolves e quindi potrebbe liberarsi a zero. Sul centrocampista ventiquattrenne come riporta Calciomercato.com oltre al Manchester United ci sarebbe anche l'occhio vigile della Juventus. Il giocatore potrebbe arrivare a Torino nel corso del mercato estivo.