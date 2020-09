Si vociferava ci fosse una clausola pari a 125 milioni di euro, che allontanava club come Juventus, Real Madrid e Atletico. Adesso, Fabio Silva è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. È quanto riporta il quotidiano portoghese Record, secondo cui gli Wolves e il Porto avrebbero trovato l’accordo per l’acquisto del gioiellino classe 2002 per 40 milioni di euro. Un grande colpo in prospettiva per il club inglese, che lo ruba dalle grinfie dei top club europei.