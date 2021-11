Intervenuta ai canali ufficiali della squadra tedesca, la centrocampista delfemminile Jillha parlato della sfida di questa sera dicontro la. "Secondo me nelle ultime gare abbiamo prodotto delle buone prestazioni, non è stato però facile come ha dimostrato la partita di Torino dove abbiamo visto sfumare la vittoria", le sue dichiarazioni. "Questa sfida sarà importantissima e sono fiduciosa del fatto che giocare davanti ai nostri tifosi possa esserci d'aiuto. Dobbiamo dimostrare per tutta la gara le nostre capacità, che a Torino abbiamo mostrato solo a tratti, e portare la sfida su un altro livello".