Tramite il proprio sito ufficiale, larende note alcune interessanti statistiche relative al match diche le bianconere di coach Montemurro giocheranno stasera contro le tedesche del- La prima sfida tra le Juventus Women e il Wolfsburg si è giocata all'Allianz Stadium ed è terminata 2-2: doppietta di Girelli per le bianconere, in rete Lattwein e Wassmuth per le tedesche.- Il Wolfsburg è reduce dal successo sul Bayern Monaco in campionato (0-1) con cui ha riconquistato la vetta della classifica. Le bianconere arrivano invece dal rotondo 5-0 sulla Lazio.- Le Juventus Women hanno vinto le ultime due trasferte in UWCL senza subire gol, in Albania contro il Vllaznia e in Svizzera contro il Servette.- Cristiana, che fino a questa stagione non aveva mai segnato in Europa con la maglia delle Juventus Women, è la miglior marcatrice stagionale in UWCL: 6 presenze, 6 reti.