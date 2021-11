Le parole di Janssen e Stroot in conferenza stampa, dopo Juve Women-Wolfsburg:IMPRESSIONI - Janssen: "La Juventus ci ha fatto una buona impressione. Abbiamo giocato in uno stadio bellissimo con tanti tifosi. Conoscevo la Juventus avevamo fatto un'amichvole con loro ed è una squadra che è migliorata tantissimo in questi anni".Stroot: "La Juventus ha una grande qualità con un giocato aggressivo e intenso. È stata una bella possibilità di giocare in questo stdio. Siamo dispiaciuti perché avevamo quasi vinto e subito un gol alla fine, però abbiamo la possibilità di vincere nella partita di ritorno".RITORNO - Stroot: "Noi abbiamo ricevuto molti cartellini gialli e dobbiamo migliorare in questo. Il gol nel finale ci ha fatto male e nella prossima partita vogliamo fare meglio. Non abbiamo ancora mostrato tutto il nostro potenziale ma per noi è possibile giocare e vincere nella prossima sfida ontro la Juventus".