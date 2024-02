Juventus, le ultime sul rinnovo di Szczesny

"Schietto, ironico e mai banale". Wojciechè sempre più un punto di riferimento per la, in campo e nello spogliatoio, come è anche normale che sia al settimo anno in maglia bianconera. Ciò non significa, però, che il suo futuro sia già scritto. Nel senso che - per quanto il portiere abbia più volte ribadito di voler chiudere la carriera a Torino, un desiderio che ha sempre trovato d'accordo anche la sua società - presto bisognerà fare i conti con il, nel momento in cui si andrà a parlare didel suo contratto in scadenza nel 2025.Il polacco, come spiega Tuttosport, fa parte infatti della "vecchia guardia" che ha saputo strappare negli anni stipendi molto alti ed è terzo dietro a Dusane Adriencon qualcosa come 6,5 milioni di euro netti a stagione. Per prolungare, dunque, la Juventus gli chiederà una, alla luce delle attuali politiche societarie ma anche della sua età. L'idea comune alle due parti, come dicevamo, è quella di andare avanti insieme. Ma un "sacrificio" da parte di Szczesny sarà necessario.