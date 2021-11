Axel Witsel, in uscita a parametro zero dal Borussia Dortmund, preferisce la Juventus agli altri bianconeri del Newcastle, che pur gli garantirebbero un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. E il suo amore per la Vecchia Signora è ricambiato da Massimiliano Allegri, che quest'estate avrebbe preferito lui al ritorno di Pjanic (alla fine non si è verificata né l'una né l'altra operazione di mercato).

Questo è quanto riferisce Calciomercato.com, che fa chiarezza sulla posizione, in tutto questo, del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini: in questo momento storico la Juve è restia a prendere giocatori oltre i 30 anni, ha bisogno di vendere prima di comprare e sta pensando anche al centravanti. Ergo, Allegri deve pazientare e aspettare l'evoluzione della situazione.