Era il Mister X di Adriano Galliani ai tempi del Milan, oggi è l'oggetto del desiderio della Juventus. Che pare abbia fiutato l'occasione sul mercato e non vuole assolutamente mollarlo, ora che finalmente può portarlo a Torino. La Juve resta molto interessata all'acquisto di: come racconta Calciomercato.com, le parti si sono riavvicinate nella scorsa estate e stavolta, o meglio a gennaio, la possibilità è concreta.Ma da dove arriva questa voglia di venirsi incontro? Witsel va in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe partire per questo a prezzo di saldo. Il Borussia non vorrebbe privarsi del giocatore - con Emre Can e Dahoud infortunato, il belga è sempre stato in campo -, ma di rinnovo tra le parti proprio non si parla. Anzi: potrebbe essere l'occasione per Witsel di strappare un ultimo, importante contratto. Staremo a vedere.