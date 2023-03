Il centrocampista della Sampdoria Harry Winks ha parlato così ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro la Juve.'Abbiamo molti assenti, soprattutto Audero che per noi è fondamentale, è difficile non averlo oggi. Abbiamo però molti giocatori che hanno vissuto queste partite, useremo tutta la nostra esperienza per ottenere il risultato'.