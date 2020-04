La Juve e Willian, una storia che può ancora essere scritta. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, il brasiliano, il cui contratto con il Chelsea scadrà al termine della stagione, continua ad essere stuzzicato dai bianconeri. Il suo entourage lo ha proposto più volte alla Juve, che però, al momento, resta orientata verso altri obiettivi. Anche se, in un periodo come questo, considerando anche le difficoltà economiche dovute al coronavirus, i colpi a parametro zero sono ancora più appetibili di prima. E allora la Juve ci pensa, con Willian che sbarcherebbe più che volentieri a Torino.