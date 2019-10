La Juventus in questi ultimi anni ha prestato grande attenzione a parametro zero e ha concluso grandi colpi in particolare nelle ultime due estati di mercato, da Emre Can ad Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Oggi, tra i nomi più caldi in vista del prossimo 30 giugno del 2020, c'è senza dubbio anche quello di Willian, esterno d'attacco e numero 10 del Chelsea dalla partenza di Eden Hazard da Londra. Il talento brasiliano ha un'offerta dei Blues sul tavolo per il rinnovo di contratto, ma la sua idea per il futuro sembra essere ben diversa.



IDEA JUVE - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Willian in questi giorni si è offerto alla Juventus, priorità del brasiliano in caso di trasferimento in Italia la prossima estate. Per ora i bianconeri non hanno affondato il colpo, ma Maurizio Sarri gradirebbe eccome il rinforzo, dopo averlo "sfruttato" a dovere nel corso della propria avventura al Chelsea. E Willian lo sa, per questo ha chiamato la Juventus, cauta soprattutto per l'età del brasiliano, che va per i 32 anni. L'ipotesi, però, resta quantomai viva.