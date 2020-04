Willian si mette sul mercato. Il giocatore brasiliano, attualmente al Chelsea e obiettivo di tante squadre tra cui la Juventus e il Barcellona, ha spiegato che con i Blues la storia d'amore è praticamente finita. "Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese e che il rinnovo è difficile, il Chelsea mi propone di allungarlo per due anni e io chiedo che siano tre. Tutti sanno che il tempo sta scadendo. Non parliamo più, non c'è più nessuna negoziazione tra di noi". Dunque, inglesi rassegnati all'idea di perderlo a zero e di evitare anche una buona plusvalenza. E un'ottima occasione per i bianconeri, che cercano un giocatore affidabile dietro le punte.