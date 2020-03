Willian è una grande occasione di mercato. Non solo per la qualità che offre un giocatore del suo calibro, ma soprattutto perché il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2020. Nonostante il tecnico Lampard lo stimi molto e vorrebbe puntare ancora sull’esterno brasiliano, da parte del Chelsea non è ancora arrivata nessuna proposta di rinnovo, particolare che ne fa una preda appetibile a zero per molti club europei. Stando a quanto riporta il Daily Telegraph, sono tre i club interessati e si tratta di Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco, a cui va aggiunta la Juventus, sempre vigile a monitorare le vicende che riguardano Willian.