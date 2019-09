Secondo quanto riportato in giornata, il mercato della Juve non è finito. Sia Willian che Pedro (entrambi vanno in scadenza nel 2020) sono finiti nel mirino della Juventus come potenziali colpi a costo zero per la prossima stagione. Occhio anche Meunier, laterale difensivo del PSG che era stato offerto l'ultimo giorno di mercato per De Sciglio. Dunque, quale scelta? Willian sarebbe pronto a sposare la causa bianconera. Il giocatore brasiliano ha un gran rapporto con Douglas Costa, ma potrebbe sfruttare tutta la colonia brasiliana presente oggi a Torino. Da Alex Sandro a Danilo, passando proprio per Flash: lo attenderebbero a braccia aperte.