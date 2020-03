Secondo quanto riportato dal Daily Mail nonostante il suo contratto sia in scadenza con il Chelsea alla fine della stagione, l'esterno brasiliano Willian ha già confermato che è disposto a concludere la stagione anche oltre il 30 giugno se - come sembra - i calendari dovessero slittare per l'emergenza coronavirus. Sul giocatore ha messo gli occhi la Juventus che vorrebbe tentare l'ennesimo colpo a parametro zero ai quali ci ha abituato già da diversi anni. La situazione dei contratti in scadenza è uno dei nodi da sciogliere legato allo slittamento dei calendari, nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove decisioni.