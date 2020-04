"Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese, quindi il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto difficile rinnovarmi perché il Chelsea mi ha offerto due anni, ne ho chiesto tre ed è finito lì, non abbiamo più parlato, non abbiamo più negoziato". Così, Willian ha aperto recentemente al suo concreto addio al Chelsea. L’esterno brasiliano è stato accostato più volte alla Juventus come possibile affare a parametro zero, ma i bianconeri non sono i soli. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, c’è la forte concorrenza del Barcellona, pronto a parlare per portare in Catalogna il giocatore dei Blues.