1











Intervenuto a Esporte Interativo, l'attaccante del Chelsea, Willian, ha dichiarato: "E' una situazione difficile, il Chelsea non mi ha offerto due anni di contratto e io voglio un triennale". La Juve ci pensa ormai da tempo, ma sembra difficile soprattutto per l'avanzata fortissima dell'Arsenal. E' molto probabile che alla fine il brasiliano resti in Premier League.