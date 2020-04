Il laterale del Chelsea Willian ha parlato del suo futuro a Expediente Futebol. Il giocatore, in scadenza a giugno, ha affrontato il tema del suo rinnovo, spiegando come sia difficile che la trattativa possa concludersi. Così, numerosi club restano alla finestra per acquistarlo a parametro zero, compresa la Juventus che da tempo ne segue gli sviluppi. Ecco le sue parole: "Al Chelsea? E' davvero una bellissima storia, quella che ho costruito in questo club, ho un affetto molto speciale per i fan, per le persone che lavorano lì e mi sono identificato molto qui ", .



CONTRATTO - "Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese, quindi il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto difficile rinnovarmi perché il Chelsea mi ha offerto due anni, ne ho chiesto tre ed è finito lì, non abbiamo più parlato, non abbiamo più negoziato".