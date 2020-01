Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport il Barcellona ha pronta un'offerta last minute al Chelsea da 20 milioni per Willian. L'esterno brasiliano è anche un obiettivo di mercato della Juventus in vista di giugno. Il giocatore si libererebbe infatti a zero, ma ​come scrive calciomercato.com, la risposta dei bianconeri in questo momento è ancora tiepida. Per quanto a parametro zero il brasiliano del Chelsea possa sembrare un affare, a non convincere appieno in Continassa sono l'età del giocatore, 31 anni che diventeranno 32 in estate. E il suo status da extracomunitario.