Come racconta Gazzetta, su Wijndal anche l’Ajax è interessato, si è parlato di una clausola da 10 milioni di euro, ma valida solo per il mercato interno, la richiesta per l’estero è superiore di 5 milioni. Entrambi rispettano il profilo “giovani e potenzialmente rivendibili” che dovrebbe guidare gli investimenti onerosi bianconeri. Non è però da archiviare la pista che porta a Emerson Palmieri, 27 anni, da tempo fra gli obiettivi di mercato di varie big italiane.