In Inghilterra ne sono sicuro, Wijnaldum lascerà il Liverpool a fine stagione per trasferirsi al Barcellona a parametro zero. È quanto riporta il Sunday Times, secondo cui il futuro del centrocampista olandese sia ormai segnato, pronto ad abbracciare il suo grande estimatore Ronald Koeman. Questa cessione potrebbe scatenare un effetto domino in casa Reds, che sarebbero pronti a fare sul serio per Rodrigo De Paul, fantasista dell’Udinese seguito in Italia sia dalla Juventus che dall’Inter.