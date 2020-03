1









394 presenze con la maglia della Juve. Roba che al derby già pregustava la curva delle 400, Leo Bonucci. E invece no, s'è fermato. Ha dovuto. Perché il coronavirus è riuscito a prendersi anche i numeri, le statistiche, punti e classifica. E la Juventus, che ha scontato tutto con tre casi positivi e grosse perdite in Borsa e non solo, ha iniziato a pensare a un piano 'alternativo' per recuperare terreno, soprattutto economico.



BETTER CALL LEO - Chiellini è stato il tramite, ma - secondo La Gazzetta dello Sport - tanto credito andrebbe dato anche a Leonardo Bonucci, il 'capitano' di riserva. Nel momento di difficoltà, proprio come in campo, la Juve si è affidata alla sua coppia di centrali. Super affiatata, super affidabile. WahtsApp, telefonate, vocali: Leo, insieme al Chiello, ha spiegato nel dettaglio perché fosse necessario intervenire subito in un momento così delicato. Tre giorni per arrivare a un accordo mai messo in discussione, ma comunque foriero di dubbi. Diplomatico e soprattutto influente: da leader futuro e presente, Bonucci ha superato un altro banco di prova.