AFP via Getty Images

Weston McKennie può lasciare la Juventus? Cosa filtra

2 ore fa



In questo momento la Juventus sta lottando per arrivare al quarto posto che significa prossima Champions League. Qualora però non arrivasse il raggiungimento del quarto posto e il pass Champions conseguente. Quindi al momento ci sono in corso delle riflessioni su chi può lasciare Torino e la Juventus in estate. Tra questi ci sarebbe il centrocampista texano Weston McKennie, che ha contratto in scadenza nel 2026 e da cui si potrebbe monetizzare con la cessione.