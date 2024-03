Westondovrà tentare una piccola grande impresa in vista del match dellacontro l'Atalanta. Massimiliano, infatti, vuole chiedergli lo sforzo di mettersi a disposizione nonostante la lussazione alla spalla rimediata contro il Frosinone, per cui potrebbe giocare con un tutore protettivo.Il centrocampista statunitense è diventato fondamentale per la squadra bianconera, che ora punta a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, sul tema si sta arrivando a una conclusione comune: prolungare di altri due anni alle stesse cifre attuali, comprese tra i 2,5 e i 3 milioni di euro a stagione. E così facendo, il classe 1998 si toglierà almeno per un po' dal mercato.