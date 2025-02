Da fuori progetto a fondamentale. Tutti pazzi per McKennie: la Juventus vuole tenerlo, la Premier lo corteggia e quel dato sui goal...

AFP via Getty Images

Weston McKennie, futuro alla Juventus?



Weston McKennie, il dato che fa sorridere la Juventus



Weston McKennie giocherà contro il PSV?

Con quella bacchetta magica, Weston, ha incantato tutti,compreso. Proprio il tecnico italo brasiliano che all'inizio della stagione era decisamente titubante su Wes al punto da fargli fare la preparazione con i partenti e di metterlo fuori rosa.La risposta ideale sembra essere tutto. Effettivamente, Weston è diventato uno dei leader di questa Juventus nuova e giovane con il passare dei mesi. Lo si vede in allenamento quando scherza spesso ed alleggerisce le pressioni anche alla vigilia di sfide importanti come quella di questa sera.Il centrocampista americano ha convinto così tanto la Vecchia Signora in questa metà di stagione al punto che starebbero proseguendo ulteriormente i dialoghi per prolungargli il contratto. Inizialmente la firma fino al 2026 ma ora si lavora ad un ulteriore prolungamento. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport l'ideacon opzione per un'ulteriore stagione.. Wes però piace a tutti. In estate ha detto no all'Aston Villa prima che scoccasse la scintilla con Thiago Motta e dalla, complici certamente le prestazioni con la Juventus.in questa stagione con la Juventus. Pesanti, se si considera che sono arrivate contro PSV, Manchester City, Paris Saint Germain e Benfica. Fondamentali proprio come Weston lo sta diventando per questa Juventus. Thiago Motta lo impiega ovunque ormai: da terzino a trequartista senza dimenticare l'esterno offensivo.Thiago Motta sembra non essere intenzionato a rinunciare a Wes in una sfida di questo calibro. Il centrocampista classe 1998 dovrebbe agire ancora una volta da trequartista, alle spalle di Randal Kolo Muani e affiancato da Francisco Conceicao e Nico Gonzalez.





