Weston McKennie è irrinunciabile per questa Juventus: lo dicono i numeri

Così McKennie ha conquistato tutti



Cosa colpisce di McKennie



Juventus, i numeri di McKennie

Partite giocate: 27

da titolare: 21

Media minuti a partita: 72

Goal: 2

xG: 2.59

Un goal ogni 978 minuti

Grandi occasioni da rete mancate: 4

Assist: 3

Tocchi a partita: 46.1

Grandi opportunità create: 4

Precisione: 85%

Ma ve lo ricordate quando lo scorso luglio Westonnon si allenava con il gruppo squadra della Juventus in quanto inserito nella lista degli "esuberi" diMotta? Quindi in partenza prossima. Non erano neanche nove mesi eppure sembra sia passata un'eternità. Le dinamiche e le gerarchie ora sono totalmente cambiate. La storia ormai la sapete: Wes dopo essere stato molto vicino all'Aston Villa nello scambio con Douglas Luiz si è tirato indietro scegliendo di restare a Torino. Lentamente si è conquistato un posto in bianconero, si ma come?Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 ma Wes ha conquistato tutti, al punto da essere diventato centrale nel progetto bianconero. Cambia il tecnico ma non la sostanza e McKennie è sempre irrinunciabile. Perchè? Sembra quasi rappresentare ciò che la Juve sta cercando in questo momento: corsa e grinta, ma soprattutto voglia di lottare su ogni pallone fino al triplice fischio.A colpire tutti è sicuramente la sua duttilità: la semplicità con cui si adatta ad ogni ruolo in cui viene schierato. Lo abbiamo visto mezz'ala, esterno, terzino e persino trequartista. Riuscendo però sempre a fornire i risultati sperati, a "salvarsi" e a trascinare la Juventus. Da esubero a irrinunciabile insomma sembra essere un attimo. A dimostrarlo sono i dati della sua stagione (da SofaScore)





