Weston McKennie si è rivelato essere uno degli acquisti più azzeccati della sessione di calciomercato estiva. Andrea Pirlo, fin da subito, ha deciso di puntare sul centrocampista, arrivato a Torino da semi sconosciuto. Inanellando ottime prestazioni e a forza di gol decisivi - quello contro il Barcellona e quello nel Derby della Mole - ha conquistato il tecnico e il cuore dei tifosi. McKennie è uno dei calciatori di cui, nelle ultime settimane, si parla di più. Tanto che in Spagna, il portale del giornale AS ha dedicato un focus all'americano che ha vestito la pesante maglia bianconera con una leggerezza unica e ha stupito tutti gli addetti ai lavori.



LA STORIA - AS ha raccontato la storia del giovane McKennie e di come sia passato da essere un aspirante Running back dell'NFL a calciatore dell'MLS: "La vita di McKennie non è sempre stata legata al calcio. Fin da giovanissimo praticava il football americano nei luoghi in cui era di stanza suo padre, un militare. Come Fort Lewis, una base militare a Washington. Tuttavia, Daddy McKennie fu assegnato alla base aerea statunitense di Ramstein (Germania). Il piccolo McKennie aveva solo sei anni e il suo sogno di diventare un giorno un professionista nella NFL era in dubbio poiché in Germania era impossibile per lui trovare squadre in cui continuare la sua promettente carriera come RB (...). Ha alternato entrambi gli sport fino a quando non ha dovuto decidere e lo ha fatto per il calcio. Entrò nei ranghi dell'Accademia di Dallas e poi arrivò ad attirare l'attenzione degli scout dello Schalke".