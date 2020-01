L'ex difensore dell'Inter Taribo West crede che l'Inter possa vincere lo scudetto già questa stagione: "Certo - dichiara a La Gazzetta dello Sport -. E non lo dico semplicemente da tifoso, ci credo veramente. L’1-1 di Lecce è stato un incidente di percorso, la stagione rimane super. Peccato per la Champions, ma c’è l’Europa League: bisogna essere convinti di poter replicare la nostra vittoria a Parigi, nel ‘98. Juve a +4? E quindi? Non è imbattibile, rispetto al passato ha perso qualcosa. Il gap si è ridotto".



RONALDO - "Il miglior West avrebbe fermato lui e Messi! Scherzi a parte, Cristiano è un campione assoluto, ma il più forte che abbia mai visto su un campo di calcio resta il Fenomeno brasiliano".