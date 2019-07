I bookmakers non hanno sempre ragione, ma, talvolta, ci azzeccano. Le quote Snai, alla voce Mario Balotelli, danno il West Ham favorito: giochi uno, prendi poco più di due, se scommetti sul matrimonio tra l'ex Marsiglia e gli Hammers. L'interesse per Balotelli, però, non sembra prescindere da un altro nome accostato nelle ultime ore al club inglese: la trattativa per Gonzalo Higuain resta in piedi, anche con Balotelli. La partenza di Marco Arnautovic, infatti, ha lasciato libero uno slot in più di spessore, che il West Ham colmerebbe volentieri con due giocatori.