Il West Ham ci ha provato per Gonzalo Higuain ma, secondo Tuttosport, la Juventus ha respinto l'offerta degli Hammers e chiede almeno 40 milioni o un prestito con obbligo di riscatto. Intanto, il Pipita continua ad allenarsi alle dipendenze di Maurizio Sarri. Arrivato a Torino per il primo giorno di raduno, Gonzalo continua la preparazione con la Juve, sebbene pare ci possa essere sempre meno spazio per lui in quest'annata nuova e per questo elettrizzante. Non basterà la presenza dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea a confermarlo nella rosa della Juventus. Che ha bisogno di essere sfoltita e dunque di poter portare a casa soldi freschi.