Il West Ham sta per confermare l'acquisto dell'attaccante dell'​Eintracht Francoforte, Sebastian Haller. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, infatti, il giocatore dovrebbe unirsi alla rosa degli Hammers per una cifra compresa tra i 40 e 45 milioni. Gli stessi, combinazione, richiesti dalla Juventus per Gonzalo Higuain. L'ipotesi doppio colpo non tramonta definitivamente, ma ora è più difficile che il West Ham possa avvicinarsi al Pipita.