La Juve fa registrare una nuova "piccola" cessione. Wesley, soprannominato Gasolina, si trasferirà all'Hellas Verona, in prestito. Il terzino brasiliano classe 2000 è un colpo in prospettiva, che i bianconeri hanno preso con l'aiuto di Mino Raiola e che vogliono far crescere. Le doti sembrano importanti: talento e velocità al servizio di un ruolo sempre più importante. Lo scrive Alfredo Pedullà, sul proprio sito ufficiale.