Wesley sul futuro: 'So dell'interesse della Juventus, ho parlato con Danilo e Alex Sandro'

Wesley sul futuro: "So dell'interesse di Juventus e Roma"

almeno una volta nella carriera", così Wesley si racconta nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. L'esterno, che è nella lista di diversi club tra cui Juventus e Roma, ha aggiunto però: "Ora sto bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo in questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club. Vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile, le squadre brasiliane stanno dimostrando di essere all'altezza del calcio europeo".

- "Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e una tappa molto importante per la mia crescita".JUVENTUS? - "No, non mi hanno detto niente della Juventus perchè da giocatori di esperienza sanno benissimo che in questo momento dobbiamo essere concentrati tutti sul Mondiale per Club. Abbiamo parlato molto ma nello specifico non di Juventus."So dell'interesse di Roma e Juventus ma non è ancora il momento di parlare di futuro".Lanei giorni scorsi come aveva riferito la Gazzetta, si era mossa per osservare da vicino il giocatore, profilo che piace come possibile rinforzo sulla fascia destra ma non sarà facile per chi lo vuole portarlo via dal Flamengo visto che le richieste del club brasiliano si aggirano sopra i 20 milioni di euro , come aveva anche dichiarato il direttore sportivo del Flamengo, intervenuto sul tema.