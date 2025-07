Juventus, sfuma Wesley? La Roma si avvicina e nell'operazione può entrare l'Everton

Ilè servito alla Juventus non solo per i ricavi economici e la possibilità perdi conoscere ancora meglio la squadra ma anche per visionare da vicino alcuni giocatori. Ed è il caso di esterno brasiliano del Flamengo cheha osservato dal vivo nella gara degli ottavi persa contro il Bayern Monaco per 4-2. Wesley infatti è al centro del mercato e tra le squadre interessate c'è proprio la Juventus. I bianconeri non sono però l'unico club italiano sul giocatore.

Wesley si avvicina alla Roma, sfuma l'obiettivo per la Juventus?

Il coinvolgimento dell'Everton

Il club giallorosso segue Wesley da tempo e Gian Pierogià lo aveva cercato l'estate scorsa quando era all'Atalanta. Come riportato da Sky Sport, ci sono stati. I giallorossi cercano l'accordo economico con il Flamengo, il cui direttore sportivo pochi giorni fa aveva parlato proprio delle richieste per cedere Wesley superiori a 20 milioni di euro. Il giocatore è l'obiettivo primario della Roma per rinforzarsi sulla fascia destra.Sempre Sky aveva parlato però nelle ultime ore di uno scenario che includesse l'Everton nell'operazione.La Roma spinge per dare a Gasperini uno dei profili preferiti dal tecnico e superare quindi la concorrenza della Juventus, che fino ad ora ha deciso di non affondare ma fermarsi solo a delle valutazioni.