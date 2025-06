Gazzetta - La Juventus su Wesley: possibile un incontro con il Flamengo negli USA

Getty Images

Flamengo-Juventus, la situazione

Per i tifosi più attenti alle dinamiche di calciomercato non sarà un nome del tutto nuovo: stando a La Gazzetta dello Sport, laha messo nel mirino, laterale destro 21enne del. Una pista destinata a scaldarsi sempre di più nei prossimi giorni, e precisamente nel fine settimana, quando le due società si incroceranno a Filadelfia per i rispettivi impegni al Mondiale per Club (domenica i bianconeri affronteranno il Wydad Casablanca). Il prezzo? Circa 20 milioni di euro.Wesley rappresenta bene l'identikit del giocatore che piace a Igor Tudor: un esterno a tutta fascia, rapido, resistente e con qualità tecniche in crescita costante. Titolare fisso nel Flamengo e già osservato da vicino dallo staff della Seleção guidata da Carlo Ancelotti, il classe 2003 ha collezionato nel 2025 un totale di 23 presenze, 1 goal e 2 assist, numeri interessanti per un laterale il cui compito primario resta quello di sostenere entrambe le fasi. La sua crescita ha attirato le attenzioni non solo della Juventus ma anche di altri club europei, ma i bianconeri contano proprio sulla carta "Tudor" per convincere il giocatore, vista la centralità che avrebbe nel 3-4-2-1/3-4-3 del tecnico croato.

Perché piace tanto

Resiste anche Nuno Tavares

A livello anagrafico e fisico, Wesley rappresenta una soluzione perfettamente in linea con la nuova filosofia juventina. I rapporti con il Flamengo sono buoni, e la dirigenza bianconera sta valutando se affondare il colpo subito o aspettare l’evoluzione di alcune uscite in quella zona di campo. Nella sua attuale squadra - la stessa di, che dunque potrebbero farsi da "sponsor" per la destinazione torinese e aiutarlo a conoscere l'ambiente - Wesley gioca come terzino destro in una difesa a quattro, ma ha caratteristiche da quinto di centrocampo: spinta, resistenza, buon piede e mentalità offensiva. Il passaggio al 3-4-2-1 di Tudor, dove i quinti sono fondamentali, potrebbe quindi valorizzarlo ulteriormente, proprio come accaduto ad Andrea Cambiaso fin dai tempi di Massimiliano Allegri.Sulla carta, inoltre, Wesley non esclude a prioridella Lazio, altro obiettivo di mercato che è mancino e gioca a sinistra: tutto, o quasi, dipenderà dalle cessioni. E il riferimento non è, come verrebbe da pensare, allo stesso Cambiaso, al momento intoccabile per la Juventus e per Tudor, che può essere impiegato indirettamente su entrambe le fasce.





