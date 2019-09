Sembrava un semplice prestito, invece... Il passaggio del laterale brasiliano Wesley dalla Juventus al Verona merita di essere chiarito. Il giocatore, infatti, arrivato a Torino svincolato via Flamengo, non è stato tesserato dal club bianconero perché extracomunitario: l'ultima slot è stata occupata da Danilo, così è subentrato il Verona. D'accordo con Mino Raiola, procuratore del giocatore, i gialloblù hanno ottenuto sì il cartellino di Wesley, ma con la promessa di cederlo alla Juventus nelle prossime sessioni. Come riporta Calciomercato.com, la burocrazia è stata la regina di questa trattativa, non fatta, ma che si farà.