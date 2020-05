Ilha messo in quarantena per due settimane, attaccante 41enne, a causa della positività della figlia Antonella al coronavirus. Il Werder lunedì giocherà con il Bayer Leverkusen nel posticipo della 26a giornata di Bundesliga. In Germania infatti oggi riprenderà il campionato, è il primo, tra quelli principali, a ricominciare nonostante la pandemia coronavirus sia ancora in atto. I vertici della Serie A in queste settimane stanno discutendo quotidianamente per trovare una soluzione anche in Italia.