Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, ha parlato a Talksport dell'eterna rivalità tra Lionel Messi, stella del Barcellona, e Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juve, dal francese conosciuto molto bene perché affrontato diverse volte quando CR7 ancora vestiva la maglia del Manchester United: "Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo - ha detto Wenger - in grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che il loro regno stia per terminare. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar".