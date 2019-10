Arsene Wenger, storico manager dell'Arsenal, ha parlato di Paul Pogba ai microfoni di beIn Sport: "Sinceramente penso che dall’inizio della stagione Pogba non sia mai stato al 100% dal punto di vista fisico. Non sembra totalmente sicuro è uno con il suo fisico e la sua potenza atletica deve essere perfettamente integro. Quando un giocatore vuole andare via e la società lo impedisce è chiaro che si va incontro ad un processo lungo per ricostruire un rapporto con il ragazzo. La prima cosa che ne risente é il rendimento in campo. Paul sa che il Manchester United ora come ora non può lottare per il titolo. Questo aspetto, insieme alla sua mancata partenza, sta incidendo sul suo rendimento".