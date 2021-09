Queste alcune dichiarazioni di Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e oggi responsabile per lo sviluppo del calcio per la Fifa, riportate dal Corriere dello Sport: "La Superlega parte dal principio più negativo che possa esistere:Anche le grandi squadre possono retrocedere e se si uccide questo, si uccide l'essenza stessa delle competizioni. Ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United?È una storia d'amore! Tornare io all'Arsenal? CR7 ha 36 anni, io 71...".