La Champions League è seguita e fa clamore in tutta Europa, e i suoi risultati sono oggetto di miriadi di commenti negli studi postpartita delle tv internazionali. Lo storico allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger, ad esempio, commentando a BeIn Sports la sconfitta della Juventus contro il Porto di ieri sera nell'andata degli ottavi di finale, ha affermato: "Il problema della Juventus è che si appoggia troppo su Cristiano Ronaldo. Questo significa che i suoi compagni di squadra abbastanza forti o quantomeno non rendono come ci si aspetta".