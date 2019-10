Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, ha parlato dell'arrivo di Eden Hazard in estate al Real Madrid dal Chelsea. Un acquisto che ai tifosi Blancos ha fatto sperare di aver trovato l'erede di Cristiano Ronaldo, volato alla Juventus nell'estate del 2018. Wenger non è d'accordo, come dichiarato ai microfoni di beIn Sports: "Sarà importante, ma non può sostituire Ronaldo, di certo. Hazard crea tante occasioni, alle volte segna. Non ha paura di nessuno e il Real ancora non ha visto il miglior Hazard, ma di certo non segnerà 50 gol a stagione come faceva Ronaldo".