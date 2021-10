, ex allenatore di lunga data dell'Arsenal e oggi responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la Fifa, ha annunciato un'importante novità regolamentare nel corso di un incontro con la stampa a Parigi: si tratta della possibilità che ilvenga segnalato ingià nel 2022, ai Mondiali in Qatar: "Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022. Non posso dire di più, ma sarà il prossimo dei grandi progressi dell'arbitraggio". Già l'anno scorso la Fifa aveva annunciato una tecnologia semiautomatica per segnalare il fuorigioco, per fornire al Var più informazioni e aiutare le decisioni degli arbitri grazie a una resa ancora più ottimale delle immagini. Un processo in corso che, secondo Wenger, potrebbe dunque accelerare.