Arsene Wenger, a Living Football Television, ha parlato dei fuorigioco automatici. "Al momento ci sono situazioni in cui i giocatori sembrano in linea e bisogna attendere per vedere se sono in fuorigioco o meno - le sue parole - in media il tempo che dobbiamo aspettare è di circa 70 secondi, a volte un minuto e 20 secondi, a volte un po' più a lungo quando la situazione è molto difficile da analizzare. Molti gol vengono annullati per una questione di centimetri e dopo diverso tempo, è un peccato che i giocatori esultino per poi restare delusi. Per il Mondiale 2022? Può essere pronto".