Wendell, in che ruolo gioca



Wendell fuori dal campo

Il debutto con la maglia delè arrivato solo in questi giorni (con il "bis" risalente a ieri), ma di esperienza internazionale ne ha già parecchia., sbarcato in Europa a 21 anni, può infatti vantare 35 presenze in Champions League con Bayer Leverkusen e, squadre con cui è stato protagonista anche nei rispettivi campionati. Classe 1993, è lui l'ultimo giocatore finito sul taccuino della, che lo vede come una buona occasione di mercato essendo il suo contratto con il club lusitano in scadenza nel 2025 (con un ingaggio, peraltro, da poco più di un milione di euro).Mancino naturale, come scrive La Gazzetta dello Sport Wendell ha quasi sempre giocato da terzino puro in una difesa a quattro, anche se sporadicamente è stato impiegato pure da "quinto" di centrocampo a sinistra o da "braccetto" in una difesa a tre (come quella tipica della Juve di Massimiliano). Dotato di buona velocità e piede discreto, dà il suo meglio nella fase difensiva, ma non disdegna qualche sortita in avanti, spesso rifinita con un bel cross. Può essere, dunque, sia un sostituto diin rosa che un'alternativa sulla corsia mancina adattabile a qualsiasi modulo. Dal 3-5-2 al 4-3-3 (e relative varianti).Lontano dal calcio, Wendell sembra il ritratto dell’affidabilità: padre di due bimbe (l’ultima, Isabela, nata a gennaio), è molto religioso e anche sui social non lascia molto spazio alla vita mondana. Giusto qualche gita a cavallo o uscita con la moglie Cidia, professionista nel mondo del fitness e del wellness.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.