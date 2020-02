"Guardiola alla Juve". Il web non ha aspettato neanche che la sentenza Uefa fosse pronunciata fino alla fine, aveva già in mente il proprio verdetto: Pep andrà via dal Manchester City. Due anni senza Champions sono inevitabilmente troppi, e quel contratto in scadenza nel 2021 (non verrà rinnovato)"E ora salite anche sul carro!", scrive un tifoso bianconero su Twitter. Il riferimento è chiaramente alle voci, forti e smentite dai fatti, secondo cui il tecnico catalano già in estate aveva un accordo con Agnelli. Entrambi, secondo le storie uscite fuori, aspettavano solamente la sentenza sul Fair Play Finanziario. Eccola qui, e Guardiola è più lontano da Manchester e un po' più vicino alla Juve (questa è la situazione, al momento).