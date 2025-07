Weah vicino al Marsiglia: cosa manca per concludere l'affare

Dove andrà Weah?

A quanto la Juventus cederà Weah?



Perchè Weah vorrebbe il Marsiglia?

Ad un passo dal Nottingham Forest ma poi a dire "no grazie" è stato Timothy Weah . Affare che includeva anche Samuel Mbangula saltato definitivamente. La Juventus però ora è alla ricerca di una sistemazione sul mercato per Timothy Weah. L'esterno americano nonostante l'offerta declinata resta sul mercato e sembra molto vicino ad aver trovato la sua destinazione.Il giocatore infatti sembra molto vicino al trasferimento al Marsiglia. Il club di Ligue 1 si è mostrato interessato all'esterno, ci sono già stati diversi contatti sia tra i due club che con l'entourage di Weah. Le sensazioni sembrano positive. Tim sembra gradire la destinazione francese e sarebbe disposto ad accettare questo tipo di trasferimento.La Juventus dal canto suo ha fissato il prezzo, vorrebbe farlo partire per una cifra compresa tra i 13 ed i 15 milioni di euro. I dialoghi tra le parti proseguono ma la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca definitiva.Weah infatti aveva rifiutato il Nottingham Forest spiegando che avrebbe voluto giocare la prossima Champions League che il club inglese non giocherà. Invece il Marsiglia avrà un posto nella prossima UCL, per questo motivo il Marsiglia potrebbe rivelarsi destinazione gradita. A filtrare al momento è ottimismo per la riuscita dell'affare, ma, il mercato è sempre imprevedibile, si sa.