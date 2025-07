Weah tra Marsiglia e Manchester United: le ultime sul futuro

AFP or licensors

Timothy Weah è tra i giocatori in uscita della Juventus. Dopo una stagione cominciata molto bene, in cui lo statunitense ha trovato, dall'arrivo di Tudor è scivolato indietro nelle gerarchie. Sempre meno spazio per lui e prestazioni più opache: il centrocampista non rientra nei piani dei bianconeri, che stanno cercando una nuova soluzione.Dopo il no di Weah al, infatti, si sono registrati diversi interessi di club europei. C'è ildi De Zerbi, dove Weah ritroverebbe l'ex compagno Rabiot, ma non solo. Anche ilsegue il centrocampista bianconero, con la Juve che sarebbe disposta a mettere il suo nome sul piatto nella trattativa per Sancho.

I destini della Juventus e dell'ex Lille sembrano ormai lontani, e la Juve cerca la miglior soluzione anche nell'ottica del mercato in uscita.