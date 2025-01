Weah su Vlahovic: 'Fatto bene anche con lui. Non è un momento facile'

Getty Images

A SportMediaset, Timothyparla così del momento della Juventus."È stata una partita difficile, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, ora dobbiamo continuare a lavorare in allenamento e pensare alla partita con il Napoli. Quello di ieri è un risultato negativo ma non possiamo farci condizionale da una serata no. Sabato dovremo fare una gara aggressiva mantenendo alta la concentrazione ma mettendo in campo anche qualità"."Mancanza di continuità? È per eliminare certi difetti che dobbiamo lavorare tanto, siamo una squadra forte, ma ancora giovane".

- "Quando gioca davanti, Dusan fa gol e per noi è importante. Adesso vive un momento un po' difficile, ma resta un giocatore incredibile, tornerà a segnare. È vero che senza di lui riusciamo a giocare bene, ma giochiamo bene anche quando è in campo, è un giocatore che ti rende le cose più facili"